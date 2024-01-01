Картины маслом Швеция

С этой северной скандинавской страной мы начинаем знакомиться еще в раннем детстве, когда нам начинают читать «Повесть о Малыше и Карлсоне» шведской писательницы Астрид Линдгрен. И каким-то тепло проникаешься к этой удивительной северной земле, где когда-то жили викинги. Шведы во всем любят умеренность, проявляя это как в архитектуре, так и дизайне и поведении в принципе, хотя в то же время здесь очень любят праздники.

Шведов больше всего среди лауреатов Нобелевской премии по литературе, а еще здесь родилась знаменитая четверка «ABBA» и марка «Вольво». Хороша и архитектура страны: стройные разноцветные дома на набережных, Королевский дворец, Вадстенское аббатство, Городская ратуша, Карлова церковь, Мальмский замок и многое другое. Купить картину маслом Швеция вы можете в интернет-магазине Дас Арт.