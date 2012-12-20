Картины маслом Швейцария

Швейцарская Конфедерация — государство в Западной Европе, которое называют самой гористой страной. Оно славится своей финансовой стабильностью, высококачественным шоколадом и часами, а также достопримечательностями: Женевским озером, горой Пилатус и Маттехорн, Рейхенбахский водопад, известный по «Запискам о Шерлоке Холмсе». Швейцарская культура развивалась под влиянием других стран, особое внимание здесь уделено фольклору и музыке, некоторые музыкальные коллективы известны во всем мире. Среди живописцев особенно известны Франц герч, Даниэль Спёрри, Франк буксер, Роман Хигнер, Луи Муалье и другие. Купить картины маслом Швейцарии вы можете в интернет-магазине Дас Арт.