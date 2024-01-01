Картины маслом Александр III

Александр III Александрович, «Царь-Миротворец», «самый русский царь» — русский император (1881-1894), сын Александра II и Марии Александровны.

В годы правления не участвовал ни в одном военном конфликте, но вел политику контрреформ, урезавших права земств и усиливших роль губернаторов, сократил полномочия судей, отменил подушную подать и ввел обязательный выкуп земель по сниженным платежам, усилил военные границы, укрепив пограничные крепости и округа. Кроме того, Александр Третий восстановил авторитет православной церкви, укрепил национальную валюту.

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