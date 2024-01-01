Картины маслом Астрономия

Если вас манят бескрайние неизведанные просторы, все, что скрыто за облаками, картины про космос для вас. Попыткам понять, какова же роль Земли во вселенной, одни мы или нет, каковы границы нашей галактики уже не одна тысяча лет. Подтверждением тому дошедшие до нас труды ученых, всевозможные астрономические приборы, космические картины, в частности, Иванова, Бельского, Юдюрена. Современные картины астрономии дополнены фантастическими фотографиями! Это не только орбитальные станции, снимки поверхности Луны и других планет, но и красочные туманности, скопления звезд.

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