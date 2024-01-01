Постеры Египет

Не одними пирамидами Хеопса и Большим сфинксом в Гизе знаменита эта африканская страна. Можно говорить о египетском стиле в росписи керамических сосудов, полотен, папируса, фресок, древних памятников культуры, в котором соединились геометрические узоры, анималистические, растительные мотивы и изображения людей, богов. Вы наверняка видели эти яркие, кажущиеся плоскими изображения. Эта цивилизация создала мощные памятники архитектуры и скульптуры, возраст который насчитывает несколько тысячелетий. Их вы можете увидеть на постерах «Египет», которые можете заказать в нашем интернет-магазине.