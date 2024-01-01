Постеры Австрия

Это не только одна из богатейших в финансовом плане стран, но и в историческом и культурном. Здесь родились Густав Климт, картина которого «Поцелуй» является одним их самых известных полотен, а также Йоханн-Михаэль Роттмайр, Мартин ван Майтенс, композиторы Йозеф Гайдн, Франц Шуберт, Антон Брукнер, Иоганн Штраус и многие другие.





Среди постеров Австрии прекрасные репродукции работ художников и современные фотографии, которые открывают красоту местных гор, полей, озер, замков, соборов.