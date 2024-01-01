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Постеры Австрия

Это не только одна из богатейших в финансовом плане стран, но и в историческом и культурном. Здесь родились Густав Климт, картина которого «Поцелуй» является одним их самых известных полотен, а также Йоханн-Михаэль Роттмайр, Мартин ван Майтенс, композиторы Йозеф Гайдн, Франц Шуберт, Антон Брукнер, Иоганн Штраус и многие другие.


Среди постеров Австрии прекрасные репродукции работ художников и современные фотографии, которые открывают красоту местных гор, полей, озер, замков, соборов.

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Вена Зальцбург
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Вена
Вена
арт. 51194C
Цена от
1080
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