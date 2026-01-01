8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Тихий пруд (Эгельзее близ Голлинга, Зальцбург) Климт Густав

Aртикул 81211D Климт Густав
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Тихий пруд (Эгельзее близ Голлинга, Зальцбург)" Климт Густав по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Тихий пруд (Эгельзее близ Голлинга, Зальцбург)" Климт Густав можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Тихий пруд (Эгельзее близ Голлинга, Зальцбург)" Климт Густав станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Климт Густав

ПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIДрево жизни - фрагмент №4Грушевое ДеревоОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Поцелуй (с цветокоррекцией)Поцелуй (оригинальная цветопередача)Дама с вееромЕловый лес I
Смотреть все

Тематика: Пруды

Заросший прудЛилии. НенюфарыТуман. Красный пруд в Москве осенью (Fog. Red Pond in Moscow in autumn)Возвращение домой (Homecoming)В паркеПикник (The Picnic)Пруд с уткамиЛетняя ночьПруд в осеннем лесу
Смотреть все

Тематика: Австрия

Водный замок (Каммер-Шато около Аттерзее I)Маленький город V (1915)Деревня у озераСтарые дома в Крумау-ам-Камп (1914)Горный поселок в Австрии (A village in Austria)Дом на Аттерезе 3 (Haus am Attersee)Отель на озереЗагородный дом на АттерзееЗима в горах
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIДерево (Tree) №2Магнолии на бежевом фонеДрево жизни - фрагмент №4Грушевое ДеревоОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Похищение Европы
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Австрийская

ПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIДрево жизни - фрагмент №4Грушевое ДеревоОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Поцелуй (с цветокоррекцией)Поцелуй (оригинальная цветопередача)Дама с вееромКошки на пианино (Cats on a Piano)
Смотреть все