Модный и оригинальный стиль прованс предполагает большое обилие деталей, света, цветочные узоры и наличие картин. Вы достаточно легко справитесь с состариванием мебели, привнесением кованых и деревянных элементов, а вот оживить интерьер в целом можно только с помощью постеров в стиле прованс. Очень часто можно встретить изображения лаванды — как в качестве вышивки, так и на посуде, различные декоративные надписи, множество подушек в хлопковых наволочках и с вышивкой, кухонной утвари.

Так как уже было сказано о лаванде, делаем вывод о превалировании фиолетового, сиреневого оттенков, а также розового и белого цвета. Кроме того, используется в целом теплая гамма, дающая уютное ощущение светящего закатного или рассветного солнца. Такие сочетания действуют успокаивающе, расслабляют. Можно подбирать, кстати, постеры в стиле прованс не только для украшения стен, но и полок, комодов, туалетных столиков.

Постеры в стиле прованс для различных помещений

Для кухни — здесь уют особенно важен! Поэтому очень важно уделить внимание мелким деталям, а на постерах могут быть изображены деревенские пейзажи, оливки, виноград, овощи, курочки.

Для спальни — для такого помещения лучше всего выбирать очень спокойные однородные тона — молочный, бежевый, голубой, фиолетовый, а в качестве тем — цветы, старую посуду, уютные улочки, берег моря, закаты.

Ванная комната — а почему бы и нет? Цветочные и морские пейзажи, искусственно состаренные полотна будут смотреться здесь отлично. Если переживаете за сохранность рисунка, можно добавить покрытие эпоксидной смолой - это отличное и современное решение.

Для гостиной — здесь царят такие же легкие пейзажи, изображения животных, но не забывайте, что можно подобрать под них изящные и чуть более темные рамы, чтобы не получить мутное пятно на стене.

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