Постеры Испания

Эта страна расположена в Европе на большей части Пиренейского полуострова и отличается большим этнокультурным и религиозным многообразием. Здесь расположено множество уникальных музеев и галерей, удивительных архитектурных памятников. Пожалуй, самый известный Искупительный храм Святого Семейства в Барселоне, который возводится по проекту Антонио Гауди вот уже более 130 лет.





Испания ассоциируется у нас с чувственным фламенко, мелодиями гитары, традиционным боем быков — корридой, успехами в футболе, литераторами, философами, киноискусством.





Постеры Испании — это красивейшие репродукции картин, панорамы городов, архитектурных изысков, природных красот.