Постеры Шотландия

Это не просто родина сэра Вальтера Скотта, сэра Артура Конана Дойла, Кеннета Грэма, Джеймса Барри, но и страна, прославившаяся своей национальной одеждой, в частности, килтом, а также фольклором, музыкой с мелодиями волынки, танцами.

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