Постеры с Виктором Цоем | Постеры группы Кино

Легендарный исполнитель Виктор Цой в свое время смог стать символом смены эпох, а композиции группы Кино, такие как "Группа крови", "Кукушка", "Звезда по имени Солнце" - стали абсолютными хитами. Группа "Кино" как рок исполнитель отошли от традиционного русского рока в сторону различных программируемых звуковых эффектов. Миллионы пластинок, до отказа заполненные стадионы - Цой стал легендой еще при жизни. А постеры с изображением Цоя можно было купить чуть ли не в каждом газетном ларьке. Сегодня купить постер с изображением легенды рока Викторя Цоя можно в интренет-магазине Дас Арт с быстрой доставкой по Москве и в регионы РФ.

Интересные факты о Цое: он терпеть не мог зиму и холода, был достаточно высоким (порядка 184 см), любил черный и желтый цвета, ведь желтый цвет - символ Востока.