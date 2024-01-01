Постеры Нирвана | Постеры Курт Кобейн

Легендарная рок группа из Америки, во главе которой стоял Курт Кобейн. Непревзойденный стиль в музыке - это и альтернативный рок, гранж и даже хард-рок. Отличительной чертой этой группы было крушение музыкальной аппаратуры в конце концерта. Курт Кобейн был бессменным автором и музыки и текстов композиций, при чем по словам самого автора он придумывал етксты буквально на коленях.

Купить постеры Нирвана с Куртой Кобейном можно в галерее Дас Арт. Вы можете выбрать любой размер и заказать с доставкой по Москве и в любой регион РФ.