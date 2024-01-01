Постеры Новый Год

Этот праздник родом из детства, когда ощущается приближение чего-то волшебного, сказочного, когда пахнет хвоей, мандаринами и конфетами, когда по дому витает запах оливье и так хочется снега! Когда каждый чувствует себя маленьким и с нетерпением ждет подарков под елкой, когда семьи собираются вместе, когда каждый день — выходной.

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