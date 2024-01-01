Это один из самых красивых, но и самых опасных видов спорта, который популярен не только в нашей стране, но и по всему миру. Порхающие по льду в коньках спортсмены, выполняющие невероятные кульбиты, комбинации шагов, поддержки — это по-настоящему завораживающее зрелище, поэтому год от года все больше маленьких спортсменов начинает посещать спортивные школы и постигать это искусство.

Постеры «Фигурное катание» могут стать отличной мотивацией для маленьких фигуристов, красивым элементов декора любого помещения.