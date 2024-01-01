Постеры Водный спорт

Различных развлечений на воде достаточно много, и они придутся по вкусу и милым тихоходам, и безбашенным экстремалам. Виндсерфинг относится к парусному спорту, когда необходимо управлять легкой доской, на которой установлен парус. Управлять им не так-то просто, несмотря на кажущуюся легкость конструкции. Кстати, парусный спорт входит в программу летних Олимпийских игр.

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