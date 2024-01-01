Постеры Сельскохозяйственная техника

Вы хоть раз бегали по золотому полю пшеницы? Или, может, валялись в сене, чувствуя под лопатками колкие колоски? Постеры комбайнов помогут не только вспомнить эти приятные беззаботные ощущения, которые возможно отправят вас в прошлое, когда вы «ездили на картошку», но и станут отличным украшением интерьера. Ведь эти залитые солнцем изображения так и заставляют улыбнуться.

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