8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Замок Мейден зимой (The Castle of Muiden in Winter) Беерстратен Ян Авраам

Aртикул 61534D Беерстратен Ян Авраам
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 34.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Замок Мейден зимой (The Castle of Muiden in Winter)" Беерстратен Ян Авраам по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Замок Мейден зимой (The Castle of Muiden in Winter)" Беерстратен Ян Авраам можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Замки и крепости

Вавилонская башняПутешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыВавилонская башня (с цветокоррекцией)Замок в тумане №2Замок НойшванштайнМосковский Кремль при Дмитрии Донском (The Moscow Kremlin with Dmitry Donskoy)Водный замок (Каммер-Шато около Аттерзее I)Черный замок (Chateau noir)Нойшванштайн
Смотреть все

Тематика: Активный отдых

Жмурки (1775-1780)Красная стрекозаСкифф (The Skiff)Люди катаются на лыжах (People skiing)СалкиСчастливая девочка с воздушным змеем бежит по летнему лугу, залитому солнцемДевушка бежит по лесной тропеЛес Вальдо Ньелло, КорсикаДевушка скалолаз без страховки поднимается по вертикальной скале на живописном фоне моря и гор
Смотреть все

Тематика: Зима

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗимний вечер (Winter Evening)Рождество (Christmas)Тройка в зимний деньЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Деревянный домик в лесуЗимний пейзаж с ловушкой для птицЗима (winter) №18Зимний пейзаж (Winter Landscape) №4
Смотреть все

Тематика: Голландия

Люди на голландской улице (Figures in a Dutch Street)Окрестности Роттердама (1907)Руины замка Бредерод (The Ruins of Brederode Castle)ГолландияИнтерьер церкви в Голландии (The interior of the church in the Netherlands)Городской пейзаж (The urban landscape)Интерьер церкви в Голландии (The interior of the church in the Netherlands)Голландия (Holland)Голландия (Holland) №6
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикВ голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Век: 17-й век

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовДевушка с жемчужной сережкойТанец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Поцелуй Иуды
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойСчастливая семья (The happy family)Звёздная ночьМонах и монахиняНочной дозорГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все