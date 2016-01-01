8 (495) 648-66-46

Картина Фруктовые пароходы, уносящие удар, у побережья Испании Гассам Чайльд

Aртикул 400081D Гассам Чайльд
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Фруктовые пароходы, уносящие удар, у побережья Испании" Гассам Чайльд по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Фруктовые пароходы, уносящие удар, у побережья Испании" Гассам Чайльд можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Гассам Чайльд
Глубоководные купальщики
Дикое Вишневое Дерево
Южные уступы, Апплдор
Голландская дверь, греческий танец
Строительство Шхуны, Провинстаун
Маяк в Ньюбурге
Длинный хребет
Соната
Старое кружево
Смотреть все
Тематика: Море
Море и пляж
Парусник (Sailing ship) №2
Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Венеция на закате
Пляж с нависающими пальмами
Закат на море №9
Подводный мир №9
Рассвет
Морской пейзаж (Seascape) №7
Смотреть все
Тематика: Лодки
Плывем по облакам
Буря на море (Storm at sea)
Разноцветные лодки на морском берегу
Лодки на фоне домов
Венеция (Venice) №17
Пейзаж №42
Парусник на берегу (Sailing on the coast)
Набережная Невы (Embankment of the Neva)
Ялик (The Skiff)
Смотреть все
Стиль: Импрессионизм
Лежащая обнаженная №9
Лежащая обнаженная №2
Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)
После бани
Обнаженная в кресле
Летом
Обнаженная №17
Обнаженная №13
Египтянка
Смотреть все
Век: 20-й век
Лежащая обнаженная №9
Обнаженная у воды.
Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)
После бани
Обнаженная в кресле
Обнаженная №28
Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)
Женщина
Египтянка
Смотреть все
Жанры: Марина
Парусник (Sailing ship) №2
Пейзаж №3
Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Венеция на закате
Венеция. Вечер
Морской пейзаж (Seascape) №7
Закат №48
Буря на море (Storm at sea)
Ночь (Night)
Смотреть все
Национальность: Американская
Пионы (Peonies) №5
Дом у озера (The Lake house)
Голый ребенок
Мона Лиза (1978)
Композиция (Composition) №106
Сад (Garden) №8
Италия (Italy) №2
Вид на побережье №2
Рождество (Christmas)
Смотреть все
Графика: Рисунок
Обнаженная №28
Ню
Композиция №62
Рисунок двух профилей одной непрерывной линией
Сидящий мужчина Ню (Автопортрет)
Композиция №61
Девушка на пляже №4
Цветок мака
4 огненные девушки
Смотреть все