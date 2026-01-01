8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина "Среди волн" Айвазовского

Aртикул 16941D Айвазовский Иван
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 31.2x21.2 см

  • Картина "Среди волн" Айвазовского: великолепие и мощь природы

    Иван Константинович Айвазовский - великий русский художник-маринист, чьи картины восхищают мир своей красотой и грандиозностью. Одна из его известнейших работ - картина "Среди волн", которая запечатлевает величие и мощь морской стихии. "Среди волн" - это полотно, созданное в 1850 году. Картина поражает своими деталями и реализмом, передавая всю силу и энергию морской бури.

    Картина "Среди волн" стала одной из самых значимых работ Айвазовского и получила признание не только в России, но и за рубежом. Ее реалистичное изображение морской бури и выразительность передачи эмоций сделали ее настоящей жемчужиной мирового искусства.

    Сегодня картина "Среди волн" Айвазовского находится в Государственном Русском музее, где она является не только объектом восхищения для посетителей, но и символом великой русской живописи. В заключение, картина "Среди волн" Айвазовского является одним из величайших произведений искусства, которое передает великолепие и мощь природы, а также символизирует борьбу и силу духа человека. Она оставляет незабываемое впечатление и вдохновляет на преодоление трудностей в жизни.

    В нашей компании Вы можете заказать картину "Среди волн" по цене от 530 руб. Купить репродукцию картины "Среди волн" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц. Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Айвазовский Иван

Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат над Ялтой (1861 г.)Буря на море (Storm at sea)Венеция на закате (1873)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Раздача продовольствия
Смотреть все

Тематика: Море

Парусник (Sailing ship) №2Девятый валМоре и пляжБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат над Ялтой (1861 г.)Закат на море №9Буря на море (Storm at sea)
Смотреть все

Тематика: Волны

Девятый валКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)Буря на море (Storm at sea)Большая волна в КанагавеЧерное море (Black Sea)Девятый вал (с цветокоррекцией)РадугаНадвигающаяся буря (1899)Морской пейзаж возле Ле-Сент-Мари-де-ла-Мер
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все

Жанры: Марина

Парусник (Sailing ship) №2Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат над Ялтой (1861 г.)Буря на море (Storm at sea)Венеция на закате (1873)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)
Смотреть все