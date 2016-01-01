8 (495) 648-66-46

Картина Меня избили по лицу Беллоуз Джордж Уэсли

Aртикул 405754D Беллоуз Джордж Уэсли
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x28.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Меня избили по лицу" Беллоуз Джордж Уэсли по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Меня избили по лицу" Беллоуз Джордж Уэсли можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Беллоуз Джордж Уэсли

Душевая кабинаБаррикада (1918) (The Barricade)Сплинтер Бич (Пляж Сплинтер)Бизнес-мужская баняНокаутВесенний пейзажПрелиминарииЭмма за фортепианоОдиночество
Смотреть все

Тематика: Городская жизнь

Друзья (Friends)Париж №2Ночной город (Night city) №3Мост под дождемУличное итальянское кафе №9Ужасы войны (The Horrors of War)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Кафе во ФранцииКрасная площадь (Red Square)
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Девушка с цветами (Girl with flowers)Неаполитанский заливЗимний вечер (Winter Evening)Утро в сосновом лесуЛунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)СакураКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все

Век: 20-й век

Лежащая обнаженная №9Обнаженная у воды.Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)После баниОбнаженная в кресле №3Обнаженная №28Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)ЖенщинаЕгиптянка
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Голый ребенок Мона Лиза (1978)Композиция (Composition) №106Сад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2Помощь другу
Смотреть все

Графика: Рисунок

Обнаженная №28НюКомпозиция №62Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейСидящий мужчина Ню (Автопортрет)Композиция №61Девушка на пляже №4Цветок мака4 огненные девушки
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Марс и ВенераЗажигая кальянПервая дуэльТанецДушевая кабинаТриумф ВенецииСмерть Абрадатаса Клиент Долгожданная встреча
Смотреть все