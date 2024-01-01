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Картина Анахорет: полуобнаженный мужчина, сидящий слева на фоне пейзажа с чем-то похожим на длинную простыню, развернутую на коленях Фортуни Мариано

Aртикул 406055D Фортуни Мариано
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Анахорет: полуобнаженный мужчина, сидящий слева на фоне пейзажа с чем-то похожим на длинную простыню, развернутую на коленях" Фортуни Мариано по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Анахорет: полуобнаженный мужчина, сидящий слева на фоне пейзажа с чем-то похожим на длинную простыню, развернутую на коленях" Фортуни Мариано можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

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