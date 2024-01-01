8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Портрет Джона Жан-Этьен Лиотар

Aртикул 410914D Жан-Этьен Лиотар
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x27.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Портрет Джона " Жан-Этьен Лиотар по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Портрет Джона " Жан-Этьен Лиотар можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Жан-Этьен Лиотар

Натюрморт: чайный сервиз Пейзаж с коровами, овцами и пастушками, модифицированная копия с картины Паулюса Поттера Вид на массив Монблан из мастерской художника в Женеве с автопортретом Портрет Марии Аделаиды из Франции в одежде в турецком стиле Дама в турецком платье читает Автопортрет Портрет Шарля Бенджамина Портрет Виллема Бентинка ван Руна
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Витрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)В момент прицеливанияМыслитель. Портрет Ивана Александровича Ильина
Смотреть все

Тематика: Интерьер

Ложь,Гостиная с роялем и каминомВид на зрительный зал со стороны деревянной сцены театраКрасный диван в белой комнатеРоскошный белый интерьер комнаты в стиле арт-деко с большим окном и телескопомПотолок Марка Шагала для Парижской оперы - первая серия панелейАлиса в студии Шиннекок (В студии)Женщина у окнаВинтажный бильярдный стол с кием и бильярдными шарами в стильном интерьере
Смотреть все

Век: 18-й век

Ночной кошмар (The Nightmare)Амур и ПсихеяПейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Триумф ВенецииЗакат №48Ловцы птицИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)
Смотреть все

Жанры: Интерьерный

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Красная комната (The Red Room)Вид из окнаКрасная студия (The Red Studio)Читающая женщина (Woman reading)Интерьер пальмового дома (The interior of the palm house)Маленькая девочка в голубом кресле Ваза на столе возле окнаДворец Каттанео Адорно (1622)
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Голый ребенок ПоцелуйМэрилин Монро на красном фонеСтанчикНаполеон на перевале Сен-БернарДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомДве женщины у окна (1655-1660)
Смотреть все

Национальность: Швейцарская

Амур и ПсихеяФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Лень (Лень) Натюрморт: чайный сервиз Ложь,Возвращение домой (Homecoming)Сон пастуха (1786) (The Shepherd's Dream)Остров жизни (The island of life)Эдип проклинает своего сына (1786) (Oedipus Cursing His Son, Polynices)
Смотреть все

Графика: Пастель

Натюрморт: чайный сервиз Танцор с зеркалом Пейзаж с коровами, овцами и пастушками, модифицированная копия с картины Паулюса Поттера Вид на массив Монблан из мастерской художника в Женеве с автопортретом Портрет Марии Аделаиды из Франции в одежде в турецком стиле Дама в турецком платье читает Портрет Шарля Бенджамина Портрет Виллема Бентинка ван Руна Молодая женщина в шляпе
Смотреть все