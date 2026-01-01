8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Диана и Актеон Чезари Джузеппе

Aртикул 424759D Чезари Джузеппе
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Диана и Актеон" Чезари Джузеппе .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Диана и Актеон" Чезари Джузеппе можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Чезари Джузеппе

Архитектурный проект монументального алтаря с композицией «Святой Михаил против сатаны и двух святых» (Святые Петр и Павел?)Голова Туллия ГостилияИсследование руки
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Мечты
Смотреть все

Тематика: Ню женщины

Ванна (Le bain)ДанаяВаннаВакх и АриаднаАлтарь ДионисаТуалет (1888)Нимфы на рассветеКупальщицыКупальщицы №20
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Розы у окнаПраздник богов
Смотреть все

Стиль: Маньеризм

Монах и монахиняБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиАрион на дельфинеИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Падение ТитановВавилонская башняСтрашный судРыбный рынокИмператор Карл V в окружении побежденных противников
Смотреть все