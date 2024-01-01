8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Манфредония, западный пирс Леттл Вольфганг

Aртикул 407178D Леттл Вольфганг
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 31.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Манфредония, западный пирс" Леттл Вольфганг по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Манфредония, западный пирс" Леттл Вольфганг можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Леттл Вольфганг

13 попыток стать петухом — 6РубиконКрасная стрекозаПограничникАкадемия художествИспытаниеХорошие камни и плохие камниПоджигатели - номер 1Поджигатели - номер 3
Смотреть все

Тематика: Лодки

Девятый валПлывем по облакамБуря на море (Storm at sea)Разноцветные лодки на морском берегуВенеция на закате (1873)Лодки на фоне домовЯлик (The Skiff)Венеция (Venice) №17Набережная Невы (Embankment of the Neva)
Смотреть все

Тематика: Пирсы

Уходящий вдаль морской пирс на фоне горНа рейде . Вечер.Свежий ветер. ВолгаГеометрия прямых линий в архитектуре - уходящий в море деревянный пирсСтаринный маяк на каменном пирсе Рейкьявика (Исландия)Пирс на озере №2Золотой закат на морском побережье с пирсомЛунный свет в Булонь-сюр-Мер (Лунный свет в Булонь-сюр-Мер)Пирс на озере
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЛетний садСирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуСмерть Марата IIАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовРавновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаПрометей прикованныйПионы (Peonies) №11Листок в круге №2
Смотреть все

Жанры: Марина

Парусник (Sailing ship) №2Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Буря на море (Storm at sea)Пейзаж №3Пейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Русская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)
Смотреть все