8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Кабинет коллекционера (The Collectors Studio) Жерад Теодор

Aртикул 63073A Жерад Теодор
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x27.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Кабинет коллекционера (The Collectors Studio)" Жерад Теодор .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Кабинет коллекционера (The Collectors Studio)" Жерад Теодор можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Композиция в интерьере

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Читающая женщина (Woman reading)Вид из окнаЯгуар, чёрная пантераВ комнатах (The rooms)Человек держащий стакан и старуха с трубкой (A Man holding a Glass and an Old Woman lighting a Pipe)В комнатах. Гостиная с колоннами на антресолях (In the rooms. Living room with columns in the attic)Бал. УжинИнтерьер пальмового дома (The interior of the palm house)
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Жанры: Интерьерный

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Читающая женщина (Woman reading)Вид из окнаСпальня Ван Гога в АрлеВаза на столе возле окнаВ комнатах (The rooms)Маленькая девочка в голубом кресле В комнатах. Гостиная с колоннами на антресолях (In the rooms. Living room with columns in the attic)Интерьер пальмового дома (The interior of the palm house)
Смотреть все

Национальность: Бельгийская

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВавилонская башня (с цветокоррекцией)Вавилонская башняДве прикованные обезьяны (1562)Избиение младенцев (1565-1567)Четыре стихии - вода (The Four Elements - Water)Пейзаж с падением Икара
Смотреть все