8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Пейзаж с видом на Дордрехт (A Landscape with a View of Dordrecht) Дриленбург Уильям

Aртикул 63173B Дриленбург Уильям
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 36.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Пейзаж с видом на Дордрехт (A Landscape with a View of Dordrecht)" Дриленбург Уильям .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Пейзаж с видом на Дордрехт (A Landscape with a View of Dordrecht)" Дриленбург Уильям можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Поля

РожьПшеничное поле с кипарисамиРадугаМир КристиныПобеждённые. ПанихидаПшеничное поле с кипарисами v.2Маковое поле в Тоскане №3Комбайн на поле (Harvester on field)Тоскана №6
Смотреть все

Тематика: Голландия

Замок Мейден зимой (The Castle of Muiden in Winter)Голландский пейзаж (A Dutch Town Scene)Люди на голландской улице (Figures in a Dutch Street)Руины замка Бредерод (The Ruins of Brederode Castle)Интерьер церкви в Голландии (The interior of the church in the Netherlands)Городской пейзаж (The urban landscape)Голландия (Holland) №6Рынок и ратуша в Харлеме (The Market Place and Town Hall, Haarlem)Голландия
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьДевушка с жемчужной сережкойИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионы
Смотреть все