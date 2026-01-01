8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Собака, несущая обед своему хозяину (The dog, carrying lunch to its owner) Стевенс Жозеф

Aртикул 50615C Стевенс Жозеф
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Собака, несущая обед своему хозяину (The dog, carrying lunch to its owner)" Стевенс Жозеф .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Собака, несущая обед своему хозяину (The dog, carrying lunch to its owner)" Стевенс Жозеф можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Стевенс Жозеф

Враги (Enemies)
Смотреть все

Тематика: Собаки и щенки

Опять двойкаСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Яркий коллаж с разноцветной головой французского бульдога в солнцезащитных очкахСобака в костюмеСобака с бокаломПрогулка под дождемСобака в стиле поп-артАнглийский бульдогФранцузский бульдог в поп-арт цвете
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуФранцузский кот с виномВатерлооСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Смелый блеф 2-я версияДаниил в логове львовПтицы (Birds) №5Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все