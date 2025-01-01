8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина снегопад Гёкудо Каваи

Aртикул 421729D Гёкудо Каваи
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "снегопад" Гёкудо Каваи по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "снегопад" Гёкудо Каваи можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Гёкудо Каваи

Белое облако на красивых горах осеньюБог долголетия с белыми оленями в пейзажеВесенняя моросьБаклан РыбалкаВечер на берегу озераГорная деревня веснойMeika kachō gafuБаклан РыбалкаМолодые дамы сажают рис
Смотреть все

Тематика: Море

Море и пляжПарусник (Sailing ship) №2Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат на море №9Пляж с нависающими пальмамиБуря на море (Storm at sea)
Смотреть все

Тематика: Корабли

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Корабль на закатеРусская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Корабль в океанеЧесменский бой 25-26 июня 1770 годаСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)
Смотреть все

Тематика: Зима

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗимний вечер (Winter Evening)Рождество (Christmas)Тройка в зимний деньЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Деревянный домик в лесуЗимний пейзаж с ловушкой для птицОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Зимний пейзаж (Winter Landscape) №4
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуНад городомЛетний сад
Смотреть все

Жанры: Марина

Парусник (Sailing ship) №2Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Буря на море (Storm at sea)Закат над Ялтой (1861 г.)Среди волнПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Японская

Дерево (Tree) №2Большая волна в КанагавеЦветения вишни (1848-1849) (Cherry Blossom Time in Nakanochō of the Yoshiwara)Форель (1832-1833) (Trout (ai) with inscription)Сакура №5Камбала, морское ушко и ягоды (1835-1840) (Platvissen, abalone en bessen)Две рыбы (Two fish, from the "Large Fish" series)Озеро Оми (Katada no rakugan, from the series, Eight Views of Lake Omi)Суицид (1835-1839) (Act IX: Honzō's Suicide in Front of His Family; Yuranosuke Dressed as a Komusō Making Preparations to Attack Moronao)
Смотреть все

Стиль: Нихонга

Белое облако на красивых горах осеньюБог долголетия с белыми оленями в пейзажеВесенняя моросьЧайница и фруктыБаклан РыбалкаЦветение персикаЧерные пионыВечер на берегу озераГорная деревня весной
Смотреть все