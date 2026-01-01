8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина "Смотр Черноморского флота в 1849 году" Айвазовского

Aртикул 16934D Айвазовский Иван
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 36.2x21.2 см

  • "Смотр Черноморского флота в 1849 году" - мощь и реализм великого произведения Айвазовского.

    Картина была написана в 1849 году, когда художник был на пике своего творчества. В это время Айвазовский уже был признан одним из величайших мастеров морской живописи. Он был известен своим уникальным способом передать мощь и красоту морской стихии, а также виртуозным изображением кораблей и морской атмосферы.

    На картинах Айвазовского всегда можно увидеть его любовь к морю и его вечное движение. "Смотр Черноморского флота в 1849 году" - это прекрасный пример этой любви и страсти. На картине изображены величественные парусники и боевые корабли, украшенные россыпью флагов. Темное и мрачное море создает впечатление мощи и величия. Но при этом, взгляд художника сосредоточен не только на кораблях, но и на людях, на взаимодействии между ними. Силуэты моряков и офицеров на фоне кораблей придают картине еще больше эмоций и драматизма.

    Айвазовский великолепно передает атмосферу события, которое происходит на картине. Зритель погружается в мир морской битвы и ощущает весь ее напряжение и динамику. Художник с легкостью передает движение волн и ветра, создавая ощущение непосредственности и реальности.

    "Смотр Черноморского флота в 1849 году" - это не просто картина, это настоящий исторический документ, который позволяет нам заглянуть в прошлое и ощутить атмосферу того времени. Айвазовский сумел передать не только военное событие, но и чувства и эмоции людей, которые участвовали в этом смотре.

    Картина Айвазовского "Смотр Черноморского флота в 1849 году" является ярким примером его мастерства и таланта. Она воплощает в себе все лучшие качества его творчества - мощь, динамику, реализм и эмоциональную глубину. Этот шедевр оставляет незабываемое впечатление на каждого зрителя и продолжает восхищать своей красотой и силой и по сей день.

    В нашей компании Вы можете заказать картину "Смотр Черноморского флота в 1849 году" по цене от 530 руб. Купить репродукцию картины "Смотр Черноморского флота в 1849 году" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц. Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Айвазовский Иван

Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат над Ялтой (1861 г.)Среди волнБуря на море (Storm at sea)Венеция на закате (1873)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)
Смотреть все

Тематика: Море

Парусник (Sailing ship) №2Девятый валМоре и пляжБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат над Ялтой (1861 г.)Закат на море №9Среди волн
Смотреть все

Тематика: Корабли

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Русская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Чесменский бой 25-26 июня 1770 годаСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)Коллаж на тему бизнес-логистики и перевозок контейнерных грузов на различном транспортеНа рейде . Вечер.
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все

Жанры: Марина

Парусник (Sailing ship) №2Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат над Ялтой (1861 г.)Среди волнБуря на море (Storm at sea)Венеция на закате (1873)
Смотреть все