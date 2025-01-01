8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Воскрешение Райдер Альберт Пинкхем

Aртикул 421458D Райдер Альберт Пинкхем
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x25.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Воскрешение" Райдер Альберт Пинкхем .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Воскрешение" Райдер Альберт Пинкхем можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Райдер Альберт Пинкхем

Красная короваМакбет и ведьмыТуманный лунный светРыбацкая хижинаПарусный спорт при лунном светеМальчик за рулем вагонаТрудящиеся моряЛунная бухтаРека №18
Смотреть все

Тематика: Мужчина и женщина

ОбъятияПоцелуйДвое под зонтом в ЛондонеВенецианские любовникиРомантика ЛондонаДвое под зонтомДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомТанец вдвоемОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Христос Иисус

Иисус Христос в пустынеМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Рождество Христово (1665-1670)Искушение Христа дьяволом (1596-1653)РаспятиеИисус в терновом венцеИисус и маленький Иоанн КрестительИисус среди врачейХристос, увенчанный тернием
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIДерево (Tree) №2Магнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Похищение ЕвропыДрево жизни - фрагмент №4
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиРожьОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Падший ангелИисус Христос в пустынеПоцелуй ИудыХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Страшный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Младенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуСмелый блеф 2-я версияВид на побережье №2
Смотреть все