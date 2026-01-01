8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Итальянский пейзаж с руинами замка Бредероде Берхем Николас

Aртикул 411580D Берхем Николас
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Итальянский пейзаж с руинами замка Бредероде " Берхем Николас .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Итальянский пейзаж с руинами замка Бредероде " Берхем Николас можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Берхем Николас

Две овцыРуфь и ВоозКозёл и козаГера приказывает Аргусу стеречь ИоБаран и овцаИтальянский пейзаж с руинами Итальянский пейзаж с доргой, проходящей под аркойИтальянский портРуфь и Боас
Смотреть все

Тематика: Домашний скот

Закат в степиИерусалим с Масличной горыМолодая девушка с барашком (Young Girl with Lamb)Пастухи со своим стадом на закате (1859)Повозки с волами в украинской степи (1888)Три свиньи возле забораСкотный рынок Неаполитанская овчаркаЛамы на фоне древнего города инков Мачу-Пикчу и величественных гор в Перу
Смотреть все

Тематика: Замки и крепости

Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Вавилонская башняПутешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыЗамок Стерлинг - один из самых больших и важных замков в Шотландии Московский Кремль при Дмитрии Донском (The Moscow Kremlin with Dmitry Donskoy)Замок НойшванштайнВодный замок (Каммер-Шато около Аттерзее I)Готический замок Карлштейн в осеннем лесу (Прага, Чехия)Замок в облаках
Смотреть все

Тематика: Руины

Акрополь и ПарфенонРуины античного греческого театра в Таормине на побережье Средиземного моря (Сицилия, Южная Италия)арка Септимия Севера "Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"Парфенон в АфинахРуины древнего города империи инков Мачу-Пикчу в ПеруПейзаж с классическими руинами и фигурамиКаприччио с Римскими руинамиПоджигатели - номер 1
Смотреть все

Тематика: Пастухи

Пастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Погонщик с верблюдомПейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)Пастухи со своим стадом на закате (1859)ПастушкиПоклонение пастухов; verso: эскизыКоровы (1910) (Meadowland)пастух
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьДевушка с жемчужной сережкойИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионы
Смотреть все