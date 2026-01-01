8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Свадьба Пелея и Тетиса Эйтевал Йоахим

Aртикул 425102D Эйтевал Йоахим
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Свадьба Пелея и Тетиса" Эйтевал Йоахим .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Свадьба Пелея и Тетиса" Эйтевал Йоахим можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Эйтевал Йоахим

Тематика: Группы людей

Тематика: Ангелы

Тематика: Обнаженные

Тематика: Свадьба

Стиль: Барокко

Стиль: Возрождение

Век: 17-й век

Национальность: Голландская

Жанры: Остальные жанры

