8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Девушка с цветами на голове на темном фоне Эмми Джадд

Aртикул 52567D Эмми Джадд
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x28.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Девушка с цветами на голове на темном фоне" Эмми Джадд .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Девушка с цветами на голове на темном фоне" Эмми Джадд можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Арт люди

Девушка (Girl) №68ОбъятияДевушка в шляпе просит быть потишеАрт лицо №18Композиция (Composition) №51Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)ДжокерПоцелуй (с цветокоррекцией)Девушка-весна (Spring girl)
Смотреть все

Тематика: Пионы

Пионы в вазе №11Пионы №266Пион с золотой текстуройПионы (Peonies) №13Букет пионов с размытым фономПионы №16Пионы (Peonies) №8Розы и пионыБежевые пионы
Смотреть все

Тематика: Девушки с цветами

Фрида Кало в цветах с птицамиДевушка с цветами на голове №60Фрида Кало и черный котДевушка с ромашками на головеДевушка с лавандой №1Девушка с цветами на голове №61Африканка с цветами на головеДевушка с сиренью на головеДевушка и желтые цветы
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Стиль: Сюрреализм

Сад земных наслажденийУстрицы и бокалы с шампанским в стиле сюрреализмАтлантида (Atlantis)13 попыток стать петухом — 6РубиконАрлекиноПадение мятежных ангелов (The Fall of the Rebel Angels)ПограничникБалерина (Ballet dancer)
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все