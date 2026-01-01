8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Ангел смерти (The Angel of Death) Верне Орас

Aртикул 64527D Верне Орас
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x28.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Ангел смерти (The Angel of Death)" Верне Орас .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Ангел смерти (The Angel of Death)" Верне Орас можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Верне Орас

Император Наполеон I и его штаб верхом на лошадяхБаллада о Леноре, или мертвые путешествуют быстроСражение при Вальми (The Battle of Valmy)Начало забега лошадей без всадниковСмерть князя Юзефа ПонятовскогоСражение при Монмирале (The Battle of Montmirail)Сражение при Жемапе (The Battle of Jemappes)Баррикада в Порт-КлишиВыезд на охоту в Понтийские болота
Смотреть все

Тематика: Религиозные и библейские

Падший ангелИисус Христос в пустынеВесна (1481-1482)Первая дуэльПоцелуй ИудыСтрашный судПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Побеждённые. ПанихидаВавилонская башня (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Летний садЧерные кувшинкиПервая дуэль
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Падший ангелИисус Христос в пустынеПоцелуй ИудыХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Страшный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Видение отроку ВарфоломеюМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)
Смотреть все

Стиль: Иконография

Христос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Видение отроку ВарфоломеюСвятая Русь (Holy Russia)Христос, благословляющий отрока Варфоломея (Christ blessing the boy Bartholomew)Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Вереники и проконсула Феста (The Apostle Paul explains the belief in the presence of King Agrippa, his sister Bernice, and the proconsul Festus)Явление Христа народуХристос в доме своих родителей ( Christ in the House of His Parents )Молитва перед обедом (Prayer before dinner)Иосиф откровенничает с братьями (Joseph confessed to his brothers)
Смотреть все