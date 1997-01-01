8 (495) 648-66-46

Картина Медоуленд Руссо Анри

Aртикул 18430D Руссо Анри
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Медоуленд" Руссо Анри по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Медоуленд" Руссо Анри можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Руссо Анри
Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))
Сон
Конный экипаж (1908)
Борьба между тигром и быком (Struggle between Tiger and Bull)
Заклинатель змей
На опушке леса (Am Waldrand)
Люксембургский сад. Памятник Шопену (Luxembourg Gardens. Monument to Chopin)
Голодный лев набросился на антилопу
Коровы (1910) (Meadowland)
Смотреть все
Тематика: Деревня
Зимний вечер (Winter Evening)
Вид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)
Рождество (Christmas)
Вид в окрестностях Харькова (Type in the vicinity of Kharkiv)
Зима (winter) №18
Дубовая роща (Oak grove)
Тройка в зимний день
Масленица (Shrovetide)
Пейзаж Полесья
Смотреть все
Тематика: Быки
Похищение Европы
Триумф Иосифа
Младенчество Зевса
Быки на горе
Юнона, командующая Аргусом, следит за Ио
Триумф Иосифа
Линкольнширский бык
Туша
пастух
Смотреть все
Стиль: Примитивизм
Мона Лиза (1978)
Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))
Концерт на пикнике (1994)
Сон
Натюрморт с книгами (1999)
Убойное веселье (1997)
Конный экипаж (1908)
Борьба между тигром и быком (Struggle between Tiger and Bull)
Заклинатель змей
Смотреть все
Век: 20-й век
Лежащая обнаженная №9
Обнаженная у воды.
Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)
После бани
Обнаженная в кресле №3
Обнаженная №28
Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)
Женщина
Египтянка
Смотреть все
Национальность: Французская
Обнаженная у воды.
Лежащая обнаженная №2
Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)
Спящие
После бани
Обнаженная в кресле №3
Обнаженная №17
Египтянка
Обнаженная в кресле
Смотреть все