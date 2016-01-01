8 (495) 648-66-46

Картина Вальд фон Фонтенбло Адольф Кауфманн

Aртикул 57071D Адольф Кауфманн
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x33.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Вальд фон Фонтенбло" Адольф Кауфманн по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Вальд фон Фонтенбло" Адольф Кауфманн можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Адольф Кауфманн

Рыбацкая лодка в бурном мореРечной пейзаж весныПароход и рыбацкие лодки в мореМаковое поле с ромашкамиОсенний пейзаж вересковой пустоши у березовой рощи (к 1916 г.)Речной пейзажФрюлингУнтер Блюхенден БауменСтадо овец с пастушкой в ​​дождливый день
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Дубовая рощаАрт природаРожьЗолотая осеньПейзаж ПолесьяАрт природа №2Ручей в берёзовом лесуЛесные дали
Смотреть все

Тематика: Пруды

Арт природаПейзаж (Landscape) №69Заросший пруд (Overgrown pond)Арт природа №2Пруд в лесу (A pond in the woods) №3Пруд в лесу №2Водяные лилииВозвращение домой (Homecoming)Кувшинки на пруду
Смотреть все

Тематика: Осень

Английский пейзажЗолотая осеньПрекрасный горный пейзаж с видом на осенний лес в утреннем туманеОсенний лес (Autumn forest) №6Золото осени (Autumn gold)Мост в Японии №2Осенний лес №2Мост (Brige) №4Осенний пейзаж (Autumn Landscape) №3
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЕгиптянкаЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Москва (Moscow) №10Летний садИтальянская улочка №2Дом у озера (The Lake house)Итальянский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все

Национальность: Австрийская

Дерево жизниСидящий мужчина Ню (Автопортрет)Вид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)ПоцелуйАдель Блох-Бауэр II (Adele Bloch-Bauer II)Рыжеволосая девушка в черных чулкахКошки на пианино (Cats on a Piano)Автопортрет с китайским растением (1912)Кардинал и монашка (нежность) (1912)
Смотреть все