8 (495) 648-66-46

Картина Маленькие миры V Кандинский Василий

Aртикул 58666D Кандинский Василий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x24.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Маленькие миры V" Кандинский Василий по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Маленькие миры V" Кандинский Василий можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кандинский Василий

Зимний пейзаж (Winter Landscape) №4Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Картина с тремя пятнами (Painting with three spots)Вид Мурнау (View of Murnau)Зимний пейзаж (Winter Landscape) №3Я не дурак ( I'm No Fool)Композиция (Composition) №25Восточный (Oriental)Впечатление (Impressions)
Смотреть все

Тематика: Геометрические

Абстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)Переход от девушки к невесте (The Passage from Virgin to Bride)Оптическая иллюзия пульсирующего движения в круге из рядов волнистых линий чёрного и белого цветаЯркая винтажная туристическая открытка с ретро автомобилем на фоне расходящихся лучейНомер 7 (Number 7)Арт геометрия №4Женщина с ведрами Динамическая композиция (Woman with Pails Dynamic Arrangement)Композиция (Composition) №108Проун 19 (Proun 19D)
Смотреть все

Тематика: Квадраты

Черный квадратЯркий красочный коллаж с разноцветной земляникой в квадратахКвадраты №61Городская геометрия в строении из стекла и бетона - уходящая вдаль квадратная перспективаСупер-шахматы Черная дверь с красным Квадратный тоннель Квадраты №66Квадраты №60
Смотреть все

Тематика: Абстракция

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияКомпозиция (Composition) №259Композиция (Composition) №106Арт текстураАбстракция бирюзово-золотаяАбстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)Бирюзовый лес
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияКомпозиция (Composition) №259Композиция (Composition) №106Арт текстураАбстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)ИмодилайнПлывем по облакам
Смотреть все

Век: 20-й век

Лежащая обнаженная №9Обнаженная у воды.Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)После баниОбнаженная в кресле №3Обнаженная №28Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)ЖенщинаЕгиптянка
Смотреть все

Национальность: Русская

Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)КупальщицыМосква (Moscow) №10Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Сирень (Iilac) №15Утро в сосновом лесуДевушка с цветами (Girl with flowers)Московский дворикЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все