8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Иосиф и жена Потифара Рени Гвидо

Aртикул 85746D Рени Гвидо
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Иосиф и жена Потифара" Рени Гвидо по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Иосиф и жена Потифара" Рени Гвидо можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Рени Гвидо

Вакх и АриаднаПолифемАталанта и ГиппоменЧетыре Времени ГодаВстреча Давида и АвигеиСюзанна и старейшиныПортрет дамы в образе сивиллыМатер ДолорозаУгон «Европы»
Смотреть все

Тематика: Мужчина и женщина

ОбъятияПоцелуйНад городомДвое под зонтом в ЛондонеРомантика ЛондонаДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомДвое под зонтомДень рождения (Birthday)Танец вдвоем
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкойДаниил в логове львовПоцелуй ИудыНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркРозы у окнаИтальянская улочка №18Афинская школа (The School of Athens)
Смотреть все