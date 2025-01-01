8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Портрет К.Ф. Дети Холма. Адам Вильхельм, Полина Фредерикке и Йохан Хр. Юлий Эккерсберг Кристоффер Вильхельм

Aртикул 89520C Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Портрет К.Ф. Дети Холма. Адам Вильхельм, Полина Фредерикке и Йохан Хр. Юлий" Эккерсберг Кристоффер Вильхельм .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Портрет К.Ф. Дети Холма. Адам Вильхельм, Полина Фредерикке и Йохан Хр. Юлий" Эккерсберг Кристоффер Вильхельм можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Эккерсберг Кристоффер Вильхельм

Портрет купца Жозефа РафаэляКорабли под парусами при легком ветре ясным летним днем.Вид через три арки третьего яруса КолизеяБратья Иосифа приносят его одежду ИаковуВид на внутреннюю часть КолизеяКорвет Najaden под парусамиКорвет Najaden в бурном мореБеседка в парке усадьбы СандерумгордЧасть Виа Сакра, Рим (Церковь Святых Косьмы и Дамиана)
Смотреть все

Тематика: Дети

Опять двойкаКупание красного коняМальчик с яблокомАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаДевочка с персикамиДевочки вышиваютВидение отроку ВарфоломеюДевочка кормит голубейПрогулка под дождем
Смотреть все

Тематика: Чтение

Новая сказка (A new fairy tale)Север ЮгСемейный портрет Гиршпрунга Воскресное чтение в сельской школеСравнение (Comparisons)Мадам де ПомпадурКолумба перед мудрецами Саламанки (Колумба перед Советом Саламанки) (Коламбус в университете Саламанки)Любимый поэт (The Favourite Poet)Девушка читает книгу у камина
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Датская

Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеРозы №17Кошка с котятами (A cat with kittens)Читающая женщина (Woman reading)Больная девушка (The sick girl)Мальчики купаются в Скагене. Летний вечер Семейный портрет Гиршпрунга Летний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. У постели больного
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIСтанчикВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Стиль: Неоклассицизм

Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)Последний день Помпеи"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроНаполеон на лошадяхНаполеон на Большом Сен-БернардеТрубочист по крышам ГамбургаКонный портрет князя Бориса ЮсуповаОпера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездЗамок на берегу реки
Смотреть все