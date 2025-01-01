8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Корабли под парусами при легком ветре ясным летним днем. Эккерсберг Кристоффер Вильхельм

Aртикул 89517D Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Корабли под парусами при легком ветре ясным летним днем." Эккерсберг Кристоффер Вильхельм .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Корабли под парусами при легком ветре ясным летним днем." Эккерсберг Кристоффер Вильхельм можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Эккерсберг Кристоффер Вильхельм

Тематика: Море

Тематика: Парусники

Тематика: Корабли

Век: 19-й век

Жанры: Марина

Национальность: Датская

Стиль: Неоклассицизм

