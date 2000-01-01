8 (495) 648-66-46

Картина маслом Аллан Донн выходит в море Беллоуз Джордж Уэсли

Aртикул 405733D Беллоуз Джордж Уэсли
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Аллан Донн выходит в море" Беллоуз Джордж Уэсли по цене от 6280 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Аллан Донн выходит в море" Беллоуз Джордж Уэсли можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Беллоуз Джордж Уэсли

Душевая кабинаБаррикада (1918) (The Barricade)Сплинтер Бич (Пляж Сплинтер)Бизнес-мужская баняНокаутВесенний пейзажПрелиминарииЭмма за фортепианоОдиночество
Смотреть все

Тематика: Море

Море и пляжПарусник (Sailing ship) №2Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Вид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Пляж с нависающими пальмамиЗакат на море №9Подводный мир №9РассветМорской пейзаж (Seascape) №7
Смотреть все

Тематика: Лодки

Плывем по облакамБуря на море (Storm at sea)Разноцветные лодки на морском берегуЛодки на фоне домовВенеция (Venice) №17Девятый валПейзаж №42Парусник на берегу (Sailing on the coast)Набережная Невы (Embankment of the Neva)
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Девушка с цветами (Girl with flowers)Неаполитанский заливЗимний вечер (Winter Evening)Утро в сосновом лесуЛунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)СакураКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все

Век: 20-й век

Лежащая обнаженная №9Обнаженная у воды.Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)После баниОбнаженная в кресле №3Обнаженная №28Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)ЖенщинаЕгиптянка
Смотреть все

Жанры: Марина

Парусник (Sailing ship) №2Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Пейзаж №3Вид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Морской пейзаж (Seascape) №7Венеция. ВечерБуря на море (Storm at sea)Закат №48Ночь (Night)
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Голый ребенок Мона Лиза (1978)Композиция (Composition) №106Сад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2Помощь другу
Смотреть все

Графика: Рисунок

Обнаженная №28НюКомпозиция №62Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейСидящий мужчина Ню (Автопортрет)Композиция №61Девушка на пляже №4Цветок мака4 огненные девушки
Смотреть все