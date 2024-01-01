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Картина маслом Мужская фигура в плаще и исследования левой ноги и правой руки (для «Призыва Святого Андрея», Брюссель, Рюо изящных искусств Бельгии) Бароччи Федерико

Aртикул 405971D Бароччи Федерико
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Мужская фигура в плаще и исследования левой ноги и правой руки (для «Призыва Святого Андрея», Брюссель, Рюо изящных искусств Бельгии)" Бароччи Федерико по цене от 6320 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Мужская фигура в плаще и исследования левой ноги и правой руки (для «Призыва Святого Андрея», Брюссель, Рюо изящных искусств Бельгии)" Бароччи Федерико можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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