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Картина маслом Три сидящие женщины, одна из которых исследует волосы другой на предмет вшей Бароччи Федерико

Aртикул 406033D Бароччи Федерико
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

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    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

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