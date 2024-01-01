8 (495) 648-66-46

Картина маслом Арабский мужчина охраняет мертвое тело своего друга Фортуни Мариано

Aртикул 406065D Фортуни Мариано
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 41x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Арабский мужчина охраняет мертвое тело своего друга" Фортуни Мариано по цене от 6440 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Арабский мужчина охраняет мертвое тело своего друга" Фортуни Мариано можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Фортуни Мариано

ОтшельникМаскарадМисс дель Кастильо на смертном одреПриемный день у священникаСвалкаИгроки в карты: трое мужчин, двое сидят, один стоит перед разложенными на столе картамиМарокканский ПодковникЖенщина шьетНаш дом в Тетуане (Наш дом в Тетуане)
Смотреть все

Тематика: Друзья

Времена тяжелые ...Счастливые друзья лыжники и сноубордистыДевушки в кинотеатреГруппа друзей на велосипедной прогулке в зелёном парке летомДрузья в кинотеатреДруг колледжаКурильщики хадчейДружественный звонокДрузья играют в бильярд
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Зимний вечер (Winter Evening)Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Голый ребенок Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все

Национальность: Испанская

Две женщины у окна (1655-1660)Кухня (The Kitchen)Обнаженная женщина Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Спящая девушка (Sleeping girl)Студия (The Studio) №2Герника (цветной вариант)Живописец и Модель (Painter and Model)Рождество Христово (1665-1670)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Цветок мака4 огненные девушкиОдуванчики №6Оливки №3Сказочный дирижабльУтро в горах (Morning in the Mountains)Рыжеволосая девушка в черных чулках
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Первая дуэльНад городомТриумф ВенецииСмерть Абрадатаса Долгожданная встречаВанна. Летний вечерРаздача продовольствияПохищение ЕвропыРадха и Кришна
Смотреть все

Стиль: Ориентализм

Император Наполеон I и его штаб верхом на лошадяхОтшельникМаскарадДревний ужасМисс дель Кастильо на смертном одреСвалкаНа берегах Нила, Верхний ЕгипетБаррикада в Порт-КлишиТуалет римской леди
Смотреть все