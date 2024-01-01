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Картина маслом Человек, читающий в саду (ректо); Предварительный эскиз для человека, читающего в саду (на обороте) Домье Оноре

Aртикул 400213D Домье Оноре
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Человек, читающий в саду (ректо); Предварительный эскиз для человека, читающего в саду (на обороте)" Домье Оноре по цене от 6270 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Человек, читающий в саду (ректо); Предварительный эскиз для человека, читающего в саду (на обороте)" Домье Оноре можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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