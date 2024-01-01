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Картина маслом Кринолин в снежную погоду, из Croquis d'Hiver, опубликован в Le Charivari, 13 ноября 1858 г. Домье Оноре

Aртикул 400232D Домье Оноре
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 22x20 см

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    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

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