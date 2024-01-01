8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Дом на Мавре Лоури Стивен Лаури

Aртикул 410433D Лоури Стивен Лаури
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Дом на Мавре" Лоури Стивен Лаури по цене от 7360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Дом на Мавре" Лоури Стивен Лаури можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лоури Стивен Лаури

Яхты №17Человек лежал на стене Калеки Рыночная сцена, Северный город Морской пейзаж №14Идти на работу Лиман Исходя из мельницы Озеро №21
Смотреть все

Тематика: Холмы

Дом у моряСвинопас (The Swineherd)Вечер. Золотой Плёс (Evening. Golden Pool)Песочные часыОтдых (Recreation)Дом с маяком на холмеОврагФранцузский прованс (French Provence) №2Солнечный день (Sunny Day) №2
Смотреть все

Тематика: Дома

Итальянский пейзаж №11Шале в зимнем лесу в ШвейцарииДом мечтыДом среди цветовМаяк (1927)Дом с маяком на холмеИтальянский пейзаж №10Маленький город V (1915)Стена дома над рекой (1915)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикВ голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Примитивизм

Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Заклинатель змейБорьба между тигром и быком (Struggle between Tiger and Bull)Серое море (1964) (The Grey Sea)Коровы в лесуКонный экипаж (1908)выгонСвадьба оленяСемейная компания
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикСмерть Марата IIПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)
Смотреть все

Национальность: Английская

Ночной кошмар (The Nightmare)Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Девушка в шляпе просит быть потишеМальчик с яблокомМост под дождемИталия №3Пожар в Лондоне (1826)
Смотреть все