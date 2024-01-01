8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Визит Доктора Стен Ян

Aртикул 410589D Стен Ян
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x24 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Визит Доктора " Стен Ян по цене от 7360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Визит Доктора " Стен Ян можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Стен Ян

Счастливая семья (The happy family)Танцующая пара (The Dancing Couple)Веселая семья Танцующая кошка (Dancing cat)Самсон и ДалилаДвое мужчин и женщина ( Two Men and a Young Woman making Music on a Terrace)Больная женщина Танцующая пара Пьяная пара
Смотреть все

Тематика: Быт и жизнь людей

Смерть Марата IIЛетний садПраздник боговОпять двойкаЧаепитие в МытищахИван Грозный убивает своего сынаДевочки вышиваютВсё в прошломБахчисарайский фонтан
Смотреть все

Тематика: Врачи

Семья у врачаУрок анатомии доктора ТульпаДоктор и сетка ДНКЛекарь на ослеДеревенский доктор (1660-1665) (The Village Doctor)Врачи №2Ребёнок у доктораПавлов в операционном залеВуаля! ты стал рантье, я доктор, он ...
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеДевушка с цветами (Girl with flowers)Опять двойкаВсадницаДевушка на пляже №4Чаепитие в МытищахДень рождения (Birthday)Девочки вышиваютСчастливая семья (The happy family)
Смотреть все

Век: 17-й век

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовДевушка с жемчужной сережкойТанец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Поцелуй Иуды
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойСчастливая семья (The happy family)Звёздная ночьМонах и монахиняНочной дозорГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все