8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Рождество 1900 Года. Эскиз композиции Анкер Микаэль

Aртикул 408397D Анкер Микаэль
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 32x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Рождество 1900 Года. Эскиз композиции" Анкер Микаэль по цене от 7450 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Рождество 1900 Года. Эскиз композиции" Анкер Микаэль можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Анкер Микаэль

Больная девушка (The sick girl)У постели больногоДевушка с подсолнухамиДва рыбака на лодкеПо бабушке лазаретРыбаки на пляже в тихую летнюю ночьУтонувший рыбакЙенс ВигРождество 1900 года
Смотреть все

Тематика: Праздники

Праздник боговБоярский свадебный пир в XVII векеВенецианский карнавалНочь на Ивана-КупалуЛетний пейзажКаракалла и Гета ( Caracalla and Geta)Колядки в МалороссииКарнавал в ВенецииТроицын день
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Праздник боговКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Девушки на берегуЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииЛовцы птицПоцелуй ИудыМонмартр (Boulevard Monmartre in Paris)
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеДевушка с цветами (Girl with flowers)Опять двойкаВсадницаДевушка на пляже №4Чаепитие в МытищахДень рождения (Birthday)Девочки вышиваютСчастливая семья (The happy family)
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЛетний садЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Iilac) №15
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Датская

Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКошка с котятами (A cat with kittens)Розы №17Больная девушка (The sick girl)Читающая женщина (Woman reading)Летний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. Мальчики купаются в Скагене. Летний вечер Семейный портрет Гиршпрунга Горе
Смотреть все

Стиль: Эскиз

Лицо девушки с голубыми глазамиСидящая женщина расчесывает волосы (1885/1908)Женщина у камина (1880/1890)Лошади на лугу (1891/1892)Танцовщица поправляет пуанты (1885)Прачки (1879)Три этюда для сидячей фигуры, наброски драпировки (для «Мученичества святого Виталия», Милан, Пинакотека Брера)Ангелы в полете и изучение драпировкиЭскизы пионов
Смотреть все