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Картина маслом Два колибри над белой орхидеей Джонсон Хед Мартин

Aртикул 408883D Джонсон Хед Мартин
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x36 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Два колибри над белой орхидеей" Джонсон Хед Мартин по цене от 8580 руб.

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    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

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